Силовики доложили президенту о мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых структур по террористическому акту российских оккупантов в Еленовке и отметил, что доказательств, что это было спланированное преступление, предостаточно.

Как сообщается на сайте президента, участие в совещании приняли главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубінець.

"Они подробно доложили главе государства о теракте, который произошел сегодня в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивы российской стороны и техническую подготовку к преступлению", - говорится в сообщении.

Представители силовых структур Украины выразили консолидированную позицию относительно событий в Еленовке, которая была закреплена в их совместном заявлении относительно массового убийства украинских военнопленных.

Зеленский в своем Telegram-канале по этому совещанию отметил: "подробно обсудили теракт, устроенный российскими извергами в Еленовке, в результате которого было цинично убито более 50 пленных украинских защитников. Доказательств, что это было спланированное преступление, достаточно. И это очередное подтверждение того, что Россия - государство-террорист".

Он добавил, что ООН и МККК, которые должны были гарантировать сохранение жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно отреагировать.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Оленевке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанного ПГК - Евгения Пригожина.

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