ВСУ должны уничтожить логистические пути оккупантов.

ВСУ для успешного наступления в Херсонской области нужно уничтожить железнодорожные мосты.

Об этом военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мосты в Херсонской области, которые в последнее время повредили ВСУ, являются автомобильными. Вблизи Антоновского моста есть еще железнодорожный мост. Именно через этот мост россияне активно перебрасывают технику и боеприпасы. Поскольку мощности железной дороги намного больше для логистики армии", - пояснил Снегирев.

По его словам, военным нужно уничтожить логистические пути оккупантов. Это улучшит условия для освобождения региона.

"Если мы говорим о контрнаступлении ВСУ, то в первую очередь нужно нанести удары по железнодорожным мостам, по которым проходит логистические пути оккупантов. Поэтому ВСУ должны уделить внимание железнодорожному мосту через Днепр возле Херсона. Такая же ситуация и у изюма. Там тоже есть железнодорожный мост, который нужно уничтожить. Это улучшит условия для контрнаступления ВСУ на херсонском и изюмском направлениях", - резюмировал эксперт.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что ждет на оккупантов под Херсоном из-за контрнаступления ВСУ.

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