Вооруженные силы Украины проводят контрнаступательные действия на правобережной части Херсонской области с двух направлений: севера и запада, в будущем давление на врага усилится.
Такой прогноз озвучил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире ТСН.
Он отметил, что враг ничего не может сделать против сил и средств, которые использует украинская армия. В частности, речь идет о реактивной артиллерии и беспилотниках.
"Там сейчас уничтожается логистическая инфраструктура, склады, командные пункты, центры управлений. Так же исключается передвижение и подпитка российской группировки войск, которая находится на правобережной части Херсонщине", - рассказал эксперт.
По словам Мусиенко, ВСУ показали, что могут удерживать под огневым контролем фактически весь правый берег Днепра на Херсонщине.
"Взятие под огневой контроль всей логистики и переправ означает, что есть потенциал в будущем вообще отрезать российская группировка войск на правобережной части Херсонщины", - считает Мусиенко.
Он также констатировал, что у оккупантов в этом регионе остается три варианта действий:
- оставаться и противостоять в битве без поддержки и логистического обеспечения, что является проигрышным вариантом;
- отступать;
- сдаваться в плен.
По оценке Мусиенко, россияне, вероятно, выбрали первый вариант.
Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.
В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.
23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.