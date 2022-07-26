Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику, через Мелитополь в сторону Херсона проехали три колонны.

Российские захватчики стянули около 80 единиц техники в направлении Херсона.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram.

"Оккупанты перебрасывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь в сторону Херсона проехали три колонны – около 80 единиц техники", - сказал он.

По словам Федорова, захватчики не выпускают людей с временно оккупированных территорий и хотят использовать их как живой щит.

"На блокпосту в Васильевке - более 5 тыс. человек. Для того, чтобы проехать в магазин, необходимо оставить у рашистов свои документы. Людей держат как живой щит", - рассказал он.

Также, добавил мэр, оккупанты сеют панику среди жителей Мелитополя, запугивают тем, что в случае отступления будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома.

"Боятся наступления ВСУ. Вчера российский "КамАЗ" переехал легковое авто, погибла семья с ребенком", - добавил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.

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