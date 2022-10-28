Отец детей категорически отказывался эвакуироваться, а затем его убило обломками вражеского снаряда.

В Донецкой области вследствие российской агрессии осиротели двое детей. Братик и сестренка чудом выжили и не пострадали, однако потеряли отца. Детей эвакуировали в безопасное место.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Семья жила в селе Торское Лиманской громады. Это село почти ежедневно обстреливают рашисты. Правоохранители неоднократно приезжали к семье с просьбой эвакуироваться. 51-летний отец воспитывал детей (9-летнего мальчика и 10-летнюю девочку) самостоятельно, его жена умерла 4 года назад. Мужчина категорически отказывался от эвакуации, в последний раз полиция приезжала к нему неделю назад.

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"Волонтеры предлагали главе семьи жилье и даже работу в другом регионе Украины. Также мы пообещали, что дети будут проживать и учиться в комфортных условиях. Но муж написал нам официальный отказ. А вечером позвонили местные жители и сообщили, что отца семьи не стало", - рассказал врио начальника отдела полиции №3 в Лимане Игорь Угнивенко.

Когда оккупанты снова открыли огонь, одним из своих снарядов они попали во двор семьи. В тот момент на улице был отец, которого задело обломками. Мужчина получил травмы и погиб на месте. Дети чудом не пострадали, они находились в доме.

"К нам во двор попал снаряд. Папа в это время был на улице, он как раз собирался зайти в дом, но не успел, его убило. Мы очень испугались и спрятались", - рассказал 9-летний Андрей, который осиротел из-за рашистов.

Детей к себе забрали соседи, именно они обратились в полицию с просьбой им помочь. Когда правоохранители и волонтеры приехали к братику к сестренке, они испугались. Девочка не хотела ехать и очень боялась, что их отвезут в детский дом. Однако волонтеры нашли нужные слова и заверили детей, что с ними будет все хорошо.

"Спасатели выехали двумя машинами. В одной везли детей, в другой – труп отца, чтобы не травмировать малышей. Позже волонтеры вернулись за вещами Андрея и Оли. Сейчас дети находятся в Покровском районе, их забрала к себе родная тетя. У женщины также есть ребенок, поэтому ювенальные полицейские предложили семье эвакуироваться, так как на Донбассе сейчас опасно, а дети уже и так пережили достаточно горя. Сейчас соцслужбы подыскивают для семьи жилье в более безопасном регионе страны", - добавили в полиции.

РФ убивает украинцев: военные преступления оккупантов

Недавно УНИАН уже сообщал, что в Бахмуте спасли мальчика, его отец и беременная мать погибли под обстрелом. Ребенок знает о смерти семьи. Полиции удалось вывезти мальчика, сейчас он в безопасности.

В Херсонской области враг расстрелял авто с гражданскими. Рашисты убили отца и сына и ранили девочку. Недавно также стало известно, что на Киевщине нашли тело еще одного убитого россиянами мирного жителя. Он погиб, когда ехал на велосипеде к сестре.

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