Также защитники Украины отбили оккупантов возле Озаряновки и Отрадовки.

Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

Также враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области", - говорится в сводке.

Ситуация на Донецком направлении

Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.

Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на восточном направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: