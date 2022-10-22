Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - рассказали в Генштабе.
Также враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку.
"За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области", - говорится в сводке.
Ситуация на Донецком направлении
Как установили аналитики, РФ имитирует захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне постоянных потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.
Российские войска 21 октября в очередной раз обстреляли гражданское население Бахмута в Донецкой области кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Град".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке и юге продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу. Он отметил бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за умелые и продуманные действия при уничтожении врага на восточном направлении.