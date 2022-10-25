Мальчик остался в городе без родственников.

В Бахмуте полиция спасла 8-летнего мальчика, родители которого погибли во время вражеского обстрела. Ребенка удалось найти и вывезти из города, который постоянно пытаются атаковать рашисты.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Полицейские спасли из горящего Бахмута мальчика, родителей которого убил российский снаряд. 8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Его семью отобрали россияне: папа и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности", - говорится в сообщении.

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Так, правоохранителей известили, что в Бахмуте есть ребенок, которого нужно экстренно эвакуировать. Мальчик жил в районе, который постоянно обстреливали оккупанты. Добраться до места, где находился ребенок, было почти невозможно. Однако правоохранители организовали спасательный рейс и отправились спасать мальчика.

"Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированное авто. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений", - сообщили в полиции.

Тела беременной женщины и ее мужа пролежали на улице несколько дней. Их не могли забрать и похоронить из-за постоянных обстрелов. Когда мальчик узнал, что его родители погибли, он сбежал. Ребенок взял велосипед и поехал туда, где находились тела его родителей. Полиция нашла мальчика, помогла ему собрать вещи, после чего его вывезли в безопасный район и накормили.

Правоохранители добавили, что им помогал пес Рэм, который успокаивал ребенка. Мальчик будет жить в безопасности, его к себе заберет родная тетя, рассказали в полиции и отметили, что жителям Бахмутского района стоит эвакуироваться.

Ситуация в Бахмуте

Бахмут Донецкой области постоянно находится под вражескими обстрелами. Рашисти не оставляют попыток захватить город, однако ВСУ дают оккупантам достойный отпор. 23 октября стало известно, что российские оккупанты обстреляли больницу в Бахмуте. Здание частично разрушено, но пострадавших, к счастью, нет.

В тот же день военный эксперт назвал два момента, которые свидетельствуют об успехах ВСУ. Возле Бахмута все очень непросто, но есть положительные тенденции. На фоне того, что рашисты постоянно говорят, что они уже якобы захватили город, военный записал видео с самой горячей точки боевых действий на фронте. Он показал, что Бахмут - это Украина.

Как сообщил представитель восточной группировки войск на востоке, оккупанты стянули под Бахмут все возможные подразделения. Ценой невероятных усилий украинских воинов удерживаются наши позиции.

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