Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой "комплексно проработать" затронутые в петиции вопросы.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию мобилизованных украинских военных, которые отслужили один год.

В ответы на петицию указывается, что мобилизованные во время военного положения увольняются со службы на основаниях статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Таким образом, демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным названным законом уважительным причинам.

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"Так что в условиях действия правового режима военного положения увольнения мобилизованных военнослужащих с военной службы на иных основаниях не предусмотрено", — заявил Зеленский.

Несмотря на это, он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "комплексно проработать" затронутые в петиции вопросы.

Украинские военные во время войны

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Сейчас оно продлено до 19 февраля 2023 года. Также продолжается всеобщая мобилизация.

Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

В целом во время военного положения законодательством не предусматривается возможность уволиться со службы до его окончания. Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач заявил, что несмотря на войну руководство нашло возможность отдыха для военных.

3 ноября стало известно, Верховная Рада намерена разрешить военнослужащим идти в оплачиваемый 10-дневный отпуск во время действия военного положения.

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