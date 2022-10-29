В случае каких-то проблем военный может дополнительно взять несколько отпусков по десять дней.

Во время военного положения законодательством не предусматривается возможность уволиться со службы до его окончания. Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Роман Горбач заявил, что несмотря на войну руководство нашло возможность отдыха для военных.

Об этом пишет Liga.net.

"Например, воинская часть какое-то время находится на одном из самых тяжелых направлений. Четкого срока ее пребывания там нет - в зависимости от ситуации, это может быть от нескольких месяцев до полугода. Затем часть отводят в более спокойное место, и командир предоставляет военным отпуска – десять дней без учета времени на дорогу. То есть десять дней именно дома", - рассказал начальник управления.

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Горбач добавил, что в случае каких-то проблем военный может взять еще несколько отпусков по десять дней.

По его словам, командование следит, чтобы нужное количество личного состава все равно оставалось на позициях. В частности, на месте всегда остается две трети воинской части и только одна треть - может уйти в отпуск.

"Изменится ли что-то в законодательстве относительно срока службы во время мобилизации, сложно прогнозировать. Но в любом случае в первые дни войны было мобилизовано очень много людей, у всех них сейчас одинаковый срок службы, и все они не смогут уволиться в одно и то же время. Ведь обстоятельства на фронте легче не становятся", - подытожил чиновник.

Мобилизация в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день в стране объявили мобилизацию.

В Минобороны заявили, что мобилизация в Украине продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, обороняющие государство от российских оккупантов.

Сейчас военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки. Это можно сделать в нескольких случаях.

Ранее Верховная Рада Украины добавила в перечень еще одну возможность-если у военнослужащего есть трое и более детей в возрасте до 18 лет.

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