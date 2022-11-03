Соответствующую инициативу поддержали 330 депутатов.

Верховная Рада намерена разрешить военнослужащим уходить в оплачиваемый 10-дневный отпуск в период действия военного положения.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В частности, Рада приняла за основу проект изменений в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

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"За" соответствующий законопроект проголосовали 330 депутатов.

"Он предусматривает возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец", - отметил Железняк.

Отпуска для военных - что известно

29 июля Верховная Рада разрешила отпуска по уходу за ребенком обоим родителям-военнослужащим в особый период – теперь ее может оформить как женщина, так и мужчина.

В целом во время военного положения законодательством не предусматривается возможность уволиться со службы до его окончания. Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач заявил, что несмотря на войну руководство нашло возможность отдыха для военных.

В то же время военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки в нескольких случаях. Кроме того, военнообязанный может отказаться от службы, если имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет.

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