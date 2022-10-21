В СНБО предположили, если будет необходимость в дополнительной мобилизации, проблем с этим не будет.

В Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией и сейчас продолжается ее третья волна.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов".

По его словам, "мобилизация идет по плану".

Видео дня

Комментируя вероятную потребность увеличить количество мобилизованных, секретарь СНБО уточнил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет", - отметил Данилов.

Мобилизация в Украине

РФ без объявления войны рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. В тот же день в нашей стране была объявлена мобилизация. Российские власти рассчитывали за несколько дней разобраться с Украиной, но получили достойный отпор ВСУ.

По словам начальника управления персонала штаба Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, вручение повестки гражданину Украины в любом месте, не запрещенном законом, не означает мгновенного призыва в армию. Оно необходимо в первую очередь для того, чтобы человек встал на воинский учет.

В Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

Военнообязанные в Украине имеют законную возможность отказаться от получения повестки, однако это можно сделать лишь в нескольких случаях.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

Вас также могут заинтересовать новости: