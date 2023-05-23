Официальные власти не комментировали удары.

В Белгороде нанесли удар по зданию Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Фотографии и видео поднимающегося над городом дыма опубликовало российское интернет-издание SOTA в Telegram. "В Белгороде - "прилет" в здание ФСБ. Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", - говорится в сообщении.

Белгородские Telegram-каналы около 23:20 сообщили о громком взрыве в центре города, после этого поднялся столб дыма. Позже появилась информация о перекрытии улицы Преображенская, на место прибыли пожарные, полицейские и кареты скорой медицинской помощи.

Видео дня

Тем временем российский пропагандист Рыбарь пишет, что целями атаки было не только здание ФСБ, но и отдел Министерства внутренних дел РФ.

Что происходит в Белгородской области: последние новости

22 мая в "Русском Добровольческом Корпусе", сражающемся на стороне Украины, заявили, что зашли на территорию Белгородской области.

Позже сообщалось об освобождении населенного пункта Козинка и заходе передовых отрядов в Грайворон. Также появились кадры пожара на пограничном пункте.

Российские власти ввели в области режим контртеррористической операции.

В украинской разведке заявили, что цель операции "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" - создать "полосу безопасности" для защиты мирных украинцев.

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