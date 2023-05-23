Это произошло якобы в результате обстрела из реактивных систем залпового огня.

Во время вчерашнего прорыва в Грайворонский район Белгородской области РФ было ликвидировано 2 российских военных, еще четверо - ранены.

Как сообщает российский Телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на источники, вчера во время прорыва в Белгородскую область произошел обстрел из реактивной системы залпового огня якобы с территории Украины.

"Атаке подвергся и так называемый объект "Белгород-22" - закрытый военный городок. В результате обстрела объекта погибли двое российских военных, еще четыре человека получили ранения", - пишет канал.

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Прорыв в Белгородскую область

Вчера подразделение РДК заявило, что их бойцы снова зашли на территорию России. В Кремле заявили, что доложили о прорыве российской границы Путину. Позже в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. Сегодня этот режим продолжили.

По данным аналитиков ISW, паника, беспокойство и отсутствие сплоченности в комментировании этих событий свидетельствуют о том, что такого развития событий в РФ никто не ожидал. Пропаганда сломалась в попытках комментировать события.

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