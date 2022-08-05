Еще 20 пострадавших находятся в больницах.

Число погибших в результате ракетного удара российских военных по центру Винницы, который произошел 14 июля, возросло до 28.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко во время всеукраинского телемарафона.

"На сегодня количество погибших достигло 28 человек, из них трое детей. К сожалению, за несколько последних дней мы потеряли 28-го человека, это наш врач Павел, который получил более 55% ожогов тела. Он был транспортирован из нашей клинической больницы в ожоговый центр за рубежом. К сожалению, даже польские коллеги не смогли его спасти. Кроме того, мы потеряли еще одного врача - это Наталья, врач-невролог", - сказала она.

По ее словам, еще 20 пострадавших продолжают лечение в больницах.

"На сегодня на стационаре остаются 17 пациентов. К счастью, они все нетяжелые, но у нас остаются тяжелые пациенты, которых мы эвакуировали за границу. Мы перевезли за границу четырех человек, среди них один ребенок. Трое у нас остаются на лечении за границей, двое из них, к сожалению, остаются тяжелые", - сказала она.

Удар оккупантов по Виннице:

14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Впоследствии в МВД назвали имя командира подводной лодки, с которой запустили ракеты по центру Винницы

В результате обстрела погибли 24 человека, из них 3 детей, обратились за медицинской помощью 202 человека, из которых 68 госпитализированы, в тяжелом состоянии - 14 человек и 4 - в критическом. Впоследствии в больницах умерло еще два человека.

Семьи погибших и раненые в результате удара по Виннице получат материальную помощь.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр Львова. В тот же день похоронили маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами.

19 июля, в больнице скончалась пострадавшая от ракетного удара невролог Наталья Фальштинская, без мамы остались трое детей.

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