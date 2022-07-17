В пути и третий пациент, а еще двух тяжелораненых готовят к транспортировке.

Двух раненых в результате ракетных ударов в Виннице вертолетами доставили в ожоговый центр во Львов.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Двух раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр. Еще один пациент - в пути", - рассказал он.

По словам Борзова, еще двух тяжелораненых готовят к транспортировке.

"Такое решение было принято вчера во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко", - пояснил председатель ОВА.

РФ ударила "Калибрами" по Виннице: что известно о трагедии

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим. Жертв-23, среди которых 3 детей. 11-до сих пор остаются в розыске, как пропавшие без вести.

Ранее сообщалось, что жертвой ракетной атаки РФ в Виннице стала 4-летняя девочка Лиза, ее мама в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщила бабушка маленькой Лизы, ее мать, которая в тяжелом состоянии находится в реанимации, не знает о смерти дочери.

15 июля стало известно о смерти мамы с маленьким сыном в результате удара России по центру Винницы. 17 июля маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами, похоронили. С ребенком прощались под музыку скрипок.