На днях по результатам ДНК-экспертизы было установлено, что его мать погибла в результате ракетного обстрела 14 июля.

7-летнего мальчика, который пострадал в результате вражеского ракетного удара по Виннице и получил 45% ожогов тела, отправили на лечение в немецкий Дрезден.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.

"Мальчику, который пострадал в результате авиаудара в Виннице, оказывают помощь в Германии... мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% - внутренние. Они настолько глубоки, что местами даже достигают костей. Обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. К тому же у Ромы закрытый перелом левой руки и несколько обломков от снаряда в черепе", - отметил Борзов.

По информации главы ОВА, мальчик приехал в Винницу из Львова. 14 июля он вместе с мамой поехал навестить бабушку с дедушкой в Винницу и заодно они записались на консультацию к врачу в клинику. Отец ребенка остался во Львове. Около 11:00 связь с сыном и женой исчезла.

"Рому отец нашел в Винницкой областной больнице, и только три дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины", - сообщил Борзов.

По его словам, ребенка из Винницы транспортировали во Львов для эвакуации в Германию, где его ждет еще ряд медицинских вмешательств, в том числе пересадка кожи и пластические операции.

Кроме Ромы, еще двух пострадавших с ожогами транспортировали в Польшу - в Краков и Люблин.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Ракеты попали в центр города, где было много людей.

В результате обстрела погибли 26 человек, из них 3 детей. За медицинской помощью обратились более 200 человек, из которых 68 были госпитализированы.

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