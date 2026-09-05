'Ответ' на прекращение огня: РФ атаковала Украину 'Искандерами' и десятками БПЛА

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 23 точках.

Россия дала Украине четкий "ответ" на предложение о временном прекращении огня, нанеся ракетные и дронные удары по ряду областей.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 5 сентября (с 18:00 4 сентября) враг нанес удары баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударными БПЛА типа Shahed (около половины – реактивные), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Противовоздушная оборона сбила/подавила 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дронов других типов.

Видео дня

В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 23 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в одной точке. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.

Последствия атаки

В результате российских атак есть погибшие и много пострадавших. В частности, в Днепропетровской области в результате удара по предприятию четыре человека погибли. Еще пятеро получили ранения.

Также в Борисполе в Киевской области в результате попадания возник пожар и был частично разрушен 9-этажный жилой дом, 2 человека получили травмы.

В Николаеве россияне нанесли удар по торговому центру, пострадали два человека.

Прекращение огня – что известно

СМИ сообщали, что подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

В эти дни спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев.

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