Деньги на такие выплаты будут выделяться из городского и областного бюджетов.

Семьи погибших и раненые в результате вражеского удара по Виннице получат материальную помощь из городского и областного бюджетов.

Об этом сообщил городской голова Винницы Сергей Моргунов во время информационного телемарафона.

"Все вопросы, касающиеся захоронения погибших, мы берем на себя за счет городского бюджета. Также будет оказана материальная помощь, и мы договорились с областными властями - по 50 тыс. грн семьям погибших. Раненым - это 70 человек, которые находятся на стационарном лечении, по 25 тыс. грн будут выделять городской и областной бюджеты. Что касается медицинского обеспечения, все раненые в больницах обеспечены, персонал - возле них", - сказал он.

По словам Моргунова, среди раненых на сегодня четыре человека находятся в критическом, еще 15 - в тяжелом состоянии.

Удар по Виннице:

14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Погибли 23 человека, среди которых 3 детей.

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