Злоумышленник - командир отдельного Констанцского ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок российского Черноморского флота, поделился советник министра внутренних дел.

Российской подводной лодкой, из которой ракеты были запущены по центру Винницы, командует капитан I ранга Анатолий Варочкин, написал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, капитан является командиром отдельного Констанцского ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ.

"Это убийца 4-летней Лизы из Винницы и еще более чем 20-ти винничан - …капитан 1 ранга Анатолий Варочкин. Именно он командует подводной лодкой, из которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы", - добавил советник.

Напомним, утром 14 июля оккупанты запустили ракеты по центру Винницы, они попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждены более 50 зданий различного назначения и свыше 40 машин. Жертвами ракетного удара стали 24 человека, в частности, три ребенка.

По сведениям командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник с подводной лодки, которая была в акватории Черного моря, ударил по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр".