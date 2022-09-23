В России решили поиграть в Сталина и забросать трупами Украину плохо вооруженных военных, считает Цимбалюк.

Ранее российский диктатор Владимир Путин обещал отправлять на войну против Украины только профессиональных военных, но теперь начал призывать на убой рядовых россиян.

Как отметил журналист Роман Цимбалюк, начав частичную мобилизацию в России Путин в очередной раз обманул россиян.

Цимбалюк напомнил, что еще в марте Путин уверял, что в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, которые проходят срочную службу, и это оказалось ложью. Также заявлял, что якобы не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. В июле – заявлял, что армия России "еще ничего не начинала". И теперь, в сентябре, он начал призывать на убой рядовых россиян, которых нечем вооружать.

"Вопрос серьезный: вот это уже начинали? Или это еще тоже всерьез не начинали? Ухайдокать кадровую армию – это "ничего не начинали", сжечь в Украине лучшие российские танковые соединения, механизированные и так далее, десятки самолетов, сотни вертолетов… Это "мы еще ничего не начинали"? Вопрос: чем будут вооружать вот этих людей, которых сейчас отлавливают по России. Лопатами, как деды? Решили поиграть в Сталина, забросать трупами Украину? Мы тоже воевали в период Второй мировой войны, и многое понимаем", – отметил Цимбалюк.

Журналист добавил, что после частичной мобилизации "будет сложно, это правда". Но, уверен Цимбалюк, все граждане РФ, перешедшие границу с Украиной с оружием в руках, будут убиты.

"Был недавно такой момент – они третий армейский корпус не могли сформировать, укомплектовать военной техникой. … Он уже где-то растворился в степях, нет его. Подохли они. Просто сборище мужиков, даже с промытыми мозгами, это не значит, что они хорошие солдаты, что каннибалы из российских тюрем хорошие солдаты. Их нужно вооружать, это месяцы на подготовку. Будут ли у этих несчастных месяцы? Я не знаю. Будет ли у них что-то кроме касок 43-го года и автоматов? Я тоже не знаю. Едва ли. А у нас будет все, самое лучшее современное оружие, и все граждане РФ, кто перешел границу с Украиной с оружием в руках, будет убит", – комментирует Цимбалюк.

Частичная мобилизация в России: что стоит знать

Как писал УНИАН, 21 сентября Владимир Путин, президент России, потерявшей в неспровоцированной войне против Украины более 50 тысяч военных только убитыми, объявил о начале частичной мобилизации. При этом накануне в стране значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

Речь идет о призыве до 300 тысяч человек, как сообщили в Минобороны РФ. В то же время СМИ сообщают о планах РФ привлечь миллион человек.

Объявление спровоцировало панику, россияне начали массово выезжать из страны: на сухопутных границах образовались пробки, все билеты на ближайшие рейсы в Стамбул, Ереван и Тбилиси были раскуплены, а их стоимость возросла в десять раз.

По мнению западных экспертов, это решение демонстрирует сложное положение РФ на поле боя. Хотя это вряд ли повлияет на исход войны, решение Путина усилить войска в Украине за счет резервисов все же продлит ее.

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