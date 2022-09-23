Ранее российский диктатор Владимир Путин обещал отправлять на войну против Украины только профессиональных военных, но теперь начал призывать на убой рядовых россиян.
Как отметил журналист Роман Цимбалюк, начав частичную мобилизацию в России Путин в очередной раз обманул россиян.
Цимбалюк напомнил, что еще в марте Путин уверял, что в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, которые проходят срочную службу, и это оказалось ложью. Также заявлял, что якобы не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. В июле – заявлял, что армия России "еще ничего не начинала". И теперь, в сентябре, он начал призывать на убой рядовых россиян, которых нечем вооружать.
"Вопрос серьезный: вот это уже начинали? Или это еще тоже всерьез не начинали? Ухайдокать кадровую армию – это "ничего не начинали", сжечь в Украине лучшие российские танковые соединения, механизированные и так далее, десятки самолетов, сотни вертолетов… Это "мы еще ничего не начинали"? Вопрос: чем будут вооружать вот этих людей, которых сейчас отлавливают по России. Лопатами, как деды? Решили поиграть в Сталина, забросать трупами Украину? Мы тоже воевали в период Второй мировой войны, и многое понимаем", – отметил Цимбалюк.
Журналист добавил, что после частичной мобилизации "будет сложно, это правда". Но, уверен Цимбалюк, все граждане РФ, перешедшие границу с Украиной с оружием в руках, будут убиты.
"Был недавно такой момент – они третий армейский корпус не могли сформировать, укомплектовать военной техникой. … Он уже где-то растворился в степях, нет его. Подохли они. Просто сборище мужиков, даже с промытыми мозгами, это не значит, что они хорошие солдаты, что каннибалы из российских тюрем хорошие солдаты. Их нужно вооружать, это месяцы на подготовку. Будут ли у этих несчастных месяцы? Я не знаю. Будет ли у них что-то кроме касок 43-го года и автоматов? Я тоже не знаю. Едва ли. А у нас будет все, самое лучшее современное оружие, и все граждане РФ, кто перешел границу с Украиной с оружием в руках, будет убит", – комментирует Цимбалюк.
Частичная мобилизация в России: что стоит знать
Как писал УНИАН, 21 сентября Владимир Путин, президент России, потерявшей в неспровоцированной войне против Украины более 50 тысяч военных только убитыми, объявил о начале частичной мобилизации. При этом накануне в стране значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.
Речь идет о призыве до 300 тысяч человек, как сообщили в Минобороны РФ. В то же время СМИ сообщают о планах РФ привлечь миллион человек.
Объявление спровоцировало панику, россияне начали массово выезжать из страны: на сухопутных границах образовались пробки, все билеты на ближайшие рейсы в Стамбул, Ереван и Тбилиси были раскуплены, а их стоимость возросла в десять раз.
По мнению западных экспертов, это решение демонстрирует сложное положение РФ на поле боя. Хотя это вряд ли повлияет на исход войны, решение Путина усилить войска в Украине за счет резервисов все же продлит ее.