Билеты в Израиль из России на данный момент стоят от 6,3 тысяч долларов США.

Стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для граждан России страны возросла в десять раз после того, как в стране-агрессоре объявили мобилизацию.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал TourDom и компанию Biletix.

В чстности, стоимость перелета в Тель-Авив (Израиль) стартует от 378 тысяч рублей (около 6,3 тысяч долларов США), в Дубай (ОАЭ) – от 373 тысяч рублей (около 6,2 тысяч долларов США), в Астану (Казахстан) – от 134 тысяч рублей (около 2,24 тысяч долларов США).

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В то же время, по данным сервиса, цена за билеты в Стамбул (Турция) на ближайшие даты увеличилась до 100 тысяч рублей (около 1,68 тысячи долларов США), в Баку (Азербайджан) – до 115 тысяч рублей (около 1,92 тысячи долларов США).

Дешевле всего обойдутся авиабилеты в Ереван (Армения) – 65 тысяч рублей (около 1,1 тысячи долларов США) и Ташкент (Узбекистан) – 60 тысяч рублей (около 1 тысячи долларов США).

Представитель компании пояснил, что при анализе учитывались цены как на прямые рейсы, так и на стыковочные. "Стоимость перелета выросла примерно в десять раз", – добавили в Biletix.

Как долго продлится период высоких цен и ажиотажа, до сих пор неясно. Специалисты полагают, что более низкие тарифы стоит ждать лишь во второй половине октября. "Подобный ажиотажный спрос на авиабилеты мы видели в феврале-марте этого года", – добавил эксперт сервиса.

Путин объявил мобилизацию в России: что известно

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Согласно официальным завлениям, в рамках этой волны мобилизации Кремль собирается призвать для участия в войне в Украине 300 тысяч россиян. Тем не менее, СМИ утверждают, что в засекреченном пункте указа Путина речь идет о наборе миллиона человек.

Уже в течение часа после объявления мобилизации россияне раскупили все билеты на рейсы 21 сентября в Стамбул, Ереван и Тбилиси. Тем временем, на сухопутных границах России с соседними странами образовались огромные пробки – россияне начали массово выезжать из страны.