В то же время, еще одна причина перестрелки – нежелание первых вести наступательные боевые действия.

На оккупированной части Херсонской области произошла перестрелка между представителями различных этнических групп российских оккупантов – чеченцами и бурятами.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в социальной сети Facebook.

"В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская громада Херсонской области) состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности. В ночном инциденте отличились по более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока не известно", – говорится в сообщении.

В частности, причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и в "неравноправии" условий с чеченцами. "Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побудить подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать", – отмечается в сообщении.

В то же время, еще одна причина перестрелки – неравномерность распределения награбленного, потому что основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы.

Также разведка сообщает, что по причине нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений вооруженных сил РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. В частности, россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

"Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы", – сообщает разведка.

"Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после проведенных допросов увезли в неизвестном направлении. На место несения службы они не вернулись", – сказано в сообщении.

Города и села Херсонщины живут под контролем российских захватчиков еще с первых дней масштабной войны. Рашисти стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

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