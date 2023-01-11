Ситуация в Бахмуте тяжелая, но относительно стабильная.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ситуация с обороной Бахмута Донецкой области, который украинские военные героически держат уже полгода, является трудной, но более-менее стабильной. Он подчеркнул, что есть ряд факторов, которые способствуют Силам обороны в борьбе за город-крепость.

В интервью ТСН Жданов отметил, что даже рельеф местности в районе Бахмута помогает украинским военным оборонять город и доставляет трудности российским захватчикам. Кроме того, Бахмут больше Соледара, на котором сейчас сосредоточили усилия оккупанты.

В то же время эксперт добавил, что даже захват Соледара оккупантами создаст лишь угрозу попыток окружения Бахмута, однако не само окружение города.

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"Они могут сделать уступ в нашей обороне, двигаясь в направлении Славянска. Но у нас есть выстроенный рубеж обороны на Донецком канале. Через канал техника точно не пройдет, и по воде в пешем порядке особо не будешь наступать. Если они смогут взять Соледар, из Бахмута мы можем наносить фланговые удары, окружая российскую группировку в Соледаре", – считает Жданов.

По его словам, возможная потеря Соледара не дает явных преимуществ российской армии. Удержание города будет означать сохранение линии фронта и разрушение политических планов Пригожина и Кадырова, который в последнее время залег на дно, понимая, что в случае провала в Соледаре все "заслуги" перед Путиным могут обвалиться в один момент.

При этом, из-за концентрации усилий оккупантов на Соледаре натиск российских войск в районе Бахмута снизился.

"Часть артиллерии отошла под Соледар, количество налетов уменьшилось. Там (под Бахмутом – ред.) ситуация тяжелая, но более-менее стабильная", – отметил Жданов.

Штурм Соледара российскими оккупантами: последние новости

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что вся элита русской армии, пытавшаяся захватить Бахмут, перекочевала под Соледар. Он отметил, что давление на Бахмут существенно уменьшился, в Соледар – соответственно возрос

Журналисты CNN отмечают, что ВСУ продолжают вести ожесточенные бои за Соледар, признаков отступления не наблюдается. Корреспонденты заявили, что поддерживают связь с украинским солдатом, который прямо сейчас находится в Соледаре. Он также опровергает заявления россиян о якобы полном контроле над городом.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.

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