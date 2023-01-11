Ситуация в городе тяжелая, обстановка не вполне ясная, но пока не похоже, что украинские войска уходят из Соледара.

ВСУ продолжают вести упорные бои за Соледар, признаков отступления не наблюдается. Об этом сообщает CNN, чья съемочная группа находится рядом с городом.

"Мы примерно в пяти милях, семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большинство взрывов слышны со стороны города", – сообщил американский корреспондент.

Журналисты отмечают, что всего в нескольких километрах от линии фронта украинские солдаты сохраняют спокойствие и занимаются выполнением своих обязанностей по техобслуживанию и материально-техническому обеспечению войск – "без каких-либо признаков неминуемого отступления или отхода".

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Также корреспонденты заявили, что поддерживают связь с украинским солдатом, который прямо сейчас находится в Соледаре. Он также опровергает заявления россиян о якобы полном контроле над городом.

"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой. Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся там. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", – цитирует слова солдата американский журналист.

По словам бойца, следующие 24 часа будут решающими, поскольку противник пытается окружить украинские подразделения, находящиеся в городе. При этом солдат пожаловался на то, что противник глушит связь, из-за чего разным подразделениям трудно координировать свои действия.

Битва за Соледар

После многомесячных безуспешных попыток захватить Бахмут российские оккупанты сосредоточили свои усилия на захвате расположенного неподалеку города Соледар. В Минобороны Украины признали, что ситуация там очень тяжелая.

При этом очевидцы сообщают, что противник устроил настоящий конвейер смерти и бросает своих солдат на смерть в больших количествах, стремясь во что бы то ни стало захватить город.

После многих дней непрерывного штурма у противника есть частичный успех, но говорить о полном захвате города пока нельзя. Ситуация меняется быстро, исход битвы пока не ясен.

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