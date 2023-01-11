ВСУ продолжают вести упорные бои за Соледар, признаков отступления не наблюдается. Об этом сообщает CNN, чья съемочная группа находится рядом с городом.
"Мы примерно в пяти милях, семи километрах от места, где бушует эта битва. Вы можете слышать артиллерию — большинство взрывов слышны со стороны города", – сообщил американский корреспондент.
Журналисты отмечают, что всего в нескольких километрах от линии фронта украинские солдаты сохраняют спокойствие и занимаются выполнением своих обязанностей по техобслуживанию и материально-техническому обеспечению войск – "без каких-либо признаков неминуемого отступления или отхода".
Также корреспонденты заявили, что поддерживают связь с украинским солдатом, который прямо сейчас находится в Соледаре. Он также опровергает заявления россиян о якобы полном контроле над городом.
"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой. Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся там. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", – цитирует слова солдата американский журналист.
По словам бойца, следующие 24 часа будут решающими, поскольку противник пытается окружить украинские подразделения, находящиеся в городе. При этом солдат пожаловался на то, что противник глушит связь, из-за чего разным подразделениям трудно координировать свои действия.
Битва за Соледар
После многомесячных безуспешных попыток захватить Бахмут российские оккупанты сосредоточили свои усилия на захвате расположенного неподалеку города Соледар. В Минобороны Украины признали, что ситуация там очень тяжелая.
При этом очевидцы сообщают, что противник устроил настоящий конвейер смерти и бросает своих солдат на смерть в больших количествах, стремясь во что бы то ни стало захватить город.
После многих дней непрерывного штурма у противника есть частичный успех, но говорить о полном захвате города пока нельзя. Ситуация меняется быстро, исход битвы пока не ясен.