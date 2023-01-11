Некоторые изменили мнение и желают эвакуироваться сейчас, однако обеспечить эвакуацию людей в таких условиях невозможно.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.

В эфире национального телемарафона Кириленко отметил, что все люди, которые хотели уехать из Соледара до наступления наиболее "горячего" периода, имели возможность это сделать. Власти области обеспечили их и транспортом, и выездом по отработанной схеме эвакуации с последующим переездом либо в середину области, либо за ее пределы.

"Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий", – добавил Кириленко.

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Глава Донецкой ОВА отметил, что срабатывает исключительно человеческий фактор, и теперь многие изменили свое мнение и хотят эвакуироваться. Однако из-за обстрелов такой возможности сейчас нет.

"Пока не будет возможности безопасно заехать и выехать из города, эвакуацию проводить не будут", – заверил Кириленко.

Он подчеркнул, что как руководитель должен не только максимально помогать людям уехать, но и заботиться о тех, кто будет их вывозить. Это очень опасно, и ни одна бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми российские оккупанты обстреливают город.

Глава Донецкой ОВА отметил, что у него нет достоверной информации о том, есть ли в Соледаре дети, но доподлинно известно о людях преклонного возраста. Они живут в подвалах и в укрытиях, потому что в Соледаре нет ни одного уцелевшего здания.

"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено к Новому году с запасом. Власть занималась распределением, и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали, что ситуация может ухудшиться", – объяснил Кириленко.

Бои за Соледар

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты несут большие потери.

Как подчеркнул представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, Вооруженные Силы Украины пытаются нанести максимальный ущерб российским войскам в боях возле Соледара. Наши защитники позаботятся о том, чтобы даже за небольшие достижения на фронте оккупанты заплатили большими потерями в своих рядах. Сейчас бои ведутся на истощение российских войск.

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