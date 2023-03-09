Самая сложная ситуация остается на севере города.

У ВС РФ нет сил, чтобы окружить ВСУ. Для этого оккупантам понадобится еще не менее 30 БТГ. Однако все ресурсы сосредоточены на штурмах города – в основном, северной части, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко.

На востоке города россияне продвинулись до речки Бахмутовка, но не могут высунуться, так как ВСУ с правого берега постоянно простреливают линию вглубь на 400 м. Это мешает врагу подогнать технику и форсировать реку.

Юг под полным контролем ВСУ. При попытке штурма оккупантов, по словам Коваленко, "символично размотали на кладбище": "По сути, для них это становится сакральное место - идут в штурм через кладбище и там все и остаются".

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Эксперт добавил, что самая сложная ситуация остается на севере города. "Давление с севера оказывается сейчас наиболее отчаянное и истеричное у россиян. Однако естественные природные преграды так же представляют собой линии обороны, которые позволяют эффективно отбивать волны штурмующих оккупантов", - высказался Коваленко.

Артерии 0504 и 0506 в короткосрочной перспективе у россиян перерезать нет шансов, считает обозреватель: "На это хватает ресурсов, которые сейчас все сконцентрированы на севере, востоке и юге города. Оттянут ресурс для штурма трасс - получат контратаку и потеряют то, что заняли на сегодня с городе".

В свою очередь, оттянуть часть сил с локаций у 0504 и 0506, для усиления давления на север и юг, для прорыва в центр, оккупанты тоже не могут, ведь, добавил Коваленко, ослабление повлечёт за собой обвал флангов, о чём не так давно ныл Пригожин.

"То есть, для оккупантов в Бахмуте сейчас вырисовывается такой себе Уроборос. Куда и как бы они не дёрнулись, они будут жевать свой собственный хвост. И эту ситуацию может решить лишь переброска дополнительных сил и средств. Причём не малых. До 30 БТГр. Вот только их - нет", - добавил Коваленко.

Война в Украине – бои за Бахмут

Долгие месяцы российские войска безуспешно штурмуют Бахмут – один из последних бастионов на пути оккупации Донецкой области.

Недавно штурмы войск РФ усилились, Россия стянула туда новые силы и технику. Но бессмысленные наступления заканчиваются для врага "мясорубкой".

Наибольшие потери, по наблюдению аналитиков и западной разведки, понесли "вагнеровцы". У боевиков Пригожина не хватает ни людей, ни боеприпасов.

Вместе с тем россиянам удалось окружить город с трех сторон, но у украинских военных еще есть месяц, чтобы покинуть Бахмут. В настоящее время ужесточенные бои идут на самих подступах.

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