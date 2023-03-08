Смертность среди "вагнеровцев" "была значительно выше, чем у российских вооруженных силах".

Россия, похоже, сокращает поддержку боевиков ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, например, наемники Евгения Пригожина испытывают "снарядный дефицит", цитирует CNN западных официальных лиц.

Сокращаются и силы "вагнеровцев", отметили источники издания.

"Отчасти отчаяние Пригожина и его эмоции связаны с тем, что он считает, что у него заканчиваются не только человеческие ресурсы, но и отныне ему не хватает российской артподдержки, чтобы компенсировать эти потери", - рассказали официальные лица.

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Смертность среди "вагнеровцев" "была значительно выше, чем у российских вооруженных силах".

На Западе еще раз подчеркнули, что Бахмут не имеет ни для России, ни для Украины никакого стратегического значения, однако визит Зеленского в декабре политизировал ситуацию.

Отмечается, что россияне "заняли территорию", однако она является "открытой местностью - это не городские застройки. И там не было украинских оборонительных рубежей".

Потери РФ на войне в Украине - ситуация в Бахмуте

Бахмут в течение последних нескольких месяцев остается главной целью российских оккупантов. Сейчас враг сосредоточил на его захвате как силы "Вагнера", так и регулярные войска.

Военные и эксперты констатируют, что город уже окружен с трех сторон, однако группировка ВСУ от поставок не отрезана. По мнению западных официальных лиц, у Украины до сих пор есть месяц, чтобы вывести войска из населенного пункта.

Впрочем, по решению военно-политического руководства, защитники не покидают Бахмут и продолжают отражать атаки врага.

В попытках захватить Бахмут Россия уже потеряла до 30 тысяч "вагнеровцев", которые до недавнего времени формировали основной "кулак" оккупационных сил на этом направлении. В то же время Евгений Пригожин, который руководит боевиками, заявил о нехватке боеприпасов в ЧВК, а также жаловался на большие потери среди наемников.

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