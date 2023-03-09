Были убиты 127 оккупантов, 135 – ранены.

За сутки на Бахмутском направлении фронта российские захватчики нанесли 128 артиллерийских ударов, состоялось 41 боестолкновение.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. "Бахмут и дальше является главным направлением удара врага. Только за сутки по всей линии Бахмутского фронта – Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, непосредственно Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино – враг наносил удары из разных типов артиллерии. 128 ударов было в целом нанесено по этому направлению, в районе Бахмута – 20 обстрелов", – рассказал он.

Череватый добавил, что на Бахмутском направлении за сутки произошло 41 боевое столкновение, 19 – в районе Бахмута. В результате было убито 127 врагов, 135 – получили ранения различной степени.

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По словам спикера, сейчас тактика российских войск – идти малыми тактическими пехотными группами, в первую очередь, группами "Вагнера".

"Они (войска РФ – УНИАН) меньше применяют бронетехнику. В последнее время мы наблюдаем, что они усилились подразделениями воздушно-десантных и механизированных войск. Артиллерийскую поддержку им оказывает регулярная армия", – отметил спикер.

Что касается дефицита техники у россиян, то, по словам Череватого, если в начале вторжения у них была практически вся модернизированная техника, то сейчас враг применяет даже те виды, которые были сняты с вооружения.

Ситуация на фронте

По оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 марта, Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили более 110 атак российских захватчиков вдоль всей линии фронта.

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