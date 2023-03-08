Они также предприняли безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские оккупанты продолжают попытки прорыва обороны украинских войск на Купянском и Лиманском направлениях, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что Россия основные свои усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"В течение суток противник нанес 22 авиационных удара, а также совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, враг использовал один БпЛА типа "Шахед-136". Дрон ликвидирован", - сообщили в Генштабе.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Формирование наступательных группировок там не было обнаружено. В течение суток враг обстрелял районы девяти населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлениях Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Угледар.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии соприкосновения", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - новости с фронта

Российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, РФ хочет выполнить "план" Путина и захватить восток до 31 марта.

Вместе с тем Запад подчеркивает, что у Путина недостаточно сил. Особую нехватку ресурсов в боеприпасах и людях сейчас чувствуют "вагнеровцы", которые ранее были "ударным кулаком" на Бахмутском направлении.

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