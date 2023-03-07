Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать оборонительный периметр, говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Оборона Бахмута Донецкой области истощает силы и украинских защитников, и российских оккупантов.

Как говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии во вторник, 7 марта, накануне Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось стабилизировать оборонительный периметр после продвижений россиян на север города.

Отмечается, что удар россиян в районе 2 марта разрушил мост на единственной асфальтовой дороге снабжения в Бахмут, которая находится под контролем Украины. В разведке Британии предположили, что, скорее всего, погодные условия препятствуют усилиям украинских сил по пополнению запасов. В сводке указывается, что ВСУ все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог.

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Также британские разведчики акцентировали, что проблемы с обеспечением есть и у россиян под Бахмутом, это особенно подчеркивают публичные разногласия между группой "Вагнера" и Министерством обороны России по распределению боеприпасов.

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