С начала полномасштабной войны уничтожено уже 155 530 оккупантов.

Бойцы 2-го мотострелкового батальона 93-й бригады показали прямое попадание мины по группе "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, рассказал журналист Юрий Бутусов.

На видео, снятом защитниками с дрона, видно, как группа из шести оккупантов двигалась вдоль лесопосадки, но уже на полпути прогремел взрыв - несколько оккупантов с колонны "взлетели в небо".

Остальные захватчики разбежались, несмотря на раненых и ликвидированных.

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Бахмут остается самым горячим участком всего восточного фронта. Именно на этом направлении РФ уже "стерла" в боях до 30 тысяч военных, в частности наемников "Вагнера".

Город захватчики штурмуют безрезультатно уже несколько месяцев, в течение последних недель Кремль усилил этот участок кадровыми войсками.

Бахмут уже окружен с трех сторон, однако, как убеждают на Западе, в ВСУ есть еще месяц на вывод сил и средств. Более того, у защитников до сих пор есть пути снабжения боеприпасами и техникой.

Война новости - что происходит на фронте

8 марта ВС РФ предпринимали повторные попытки прорыва на Лиманском и Купянском направлениях, однако безуспешно. Провалом закончилось наступление россиян и на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Вместе с тем враг не прекращает штурм самого Бахмута, не считаясь с собственными потерями.

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