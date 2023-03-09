Способность агрессора продолжать войну отчасти будет определяться внешней поддержкой.

Россия располагает достаточным объемом ресурсов, чтобы продолжать высокоинтенсивную войну против Украины еще два года. Об этом на пресс-конференции заявил глава военной разведки Литвы Элегиюс Павлавичюс.

"Ресурсов, которые есть у России на данный момент, хватило бы, чтобы продолжать войну с нынешним накалом в течение двух лет", – заявил он.

При этом литовский разведчик сослался на запасы техники, боеприпасов и других вооружений, которыми располагает Россия.

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"Как долго Россия сможет вести войну, также будет зависеть от поддержки российских вооруженных сил со стороны таких государств, как Иран, Северная Корея", – добавил он.

Война в Украине – текущая ситуация

Рано утром 9 марта российский агрессор нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины. В общей сложности была выпущена 81 ракета. Этот обстрел оккупанты готовили почти месяц.

В то же время ситуация на фронте остается напряженной. ВСУ продолжают удерживать Бахмут, который находится под угрозой окружения. В НАТО обеспокоены решением украинского командования, но в Генштабе ВСУ говорят, что Запад не владеет всей полнотой информации.

Благодаря обороне Бахмута и других стратегических точек ВСУ наносят оккупантам тяжелые потери, которые сегодня достигли отметки в 156 тысяч человек.

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