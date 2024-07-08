Он отмечает, что очень существенную угрозу сейчас составляет авиация противника.

Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, отмечает, что российские оккупанты не имеют успехов в Харьковской области, но свои намерения относительно нее оставлять не собираются.

"Силы обороны активно удерживают противника. Противник успехов в Харьковской области не имеет", - отметил в эфире телемарафона Федоренко и подчеркнул, что Силами обороны Украины для этого ведется "титаническая работа".

По его словам, динамика положительная и можно сказать, что тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны.

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"Противник не собирается оставлять свои намерения по Харьковщине... Так или иначе, он заводит все новые и новые резервы. Несмотря на потери, привлекает дополнительную технику и пытается держать постоянную динамику интенсивности боевых действий", - отметил военный.

Федоренко добавил, что работают диверсионно-разведывательные группы врага, но украинские пограничники вовремя обнаруживают их, частично противника ликвидируют.

"Очень существенную угрозу на текущий момент составляет авиация противника, которая работает более чем интенсивно. Как по непосредственно передней линии, так и по прифронтовым селам, городам, и в частности по самому городу Харькову", - подчеркнул он.

По словам командира батальона, этот вопрос может быть решен за счет поддержки партнеров Украины, которые должны дать разрешение на применение высокоточного оружия вглубь России, в частности по тем аэродромам, откуда взлетают вражеские самолеты.

На вопрос о работе украинской разведки и вражеских ДРГ, Федоренко отметил, что "разведка четко осознает, что противник имеет возможности нарастить усилия в Харьковской области".

"Будет делать это или нет, и по срокам - это все вопрос, который контролирует и владеет наша разведка. Соответственно, в случае усиления эскалации в Харьковской области, я уверен в том, что Силы обороны смогут встретить врага более чем достойно", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 8 июля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия: произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.

Оккупанты наносили авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области.

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