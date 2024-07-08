На Харьковском направлении противник продолжал наступательные действия.

Продолжается война в Украине, и за прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженными силами Украины было отражено 52 штурмовых действия российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки было зафиксировано 141 боевое столкновение. "По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных удара с применением трех ракет, 80 авиационных ударов, задействовав 111 УАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 110 - с использованием реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.

Оккупанты наносили авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисичное, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.", - говорится в сообщении.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, в том числе станцию связи Р-441 "Ливень" и радиолокационную станцию "Противник-ГЭ".

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия: произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. На Лиманском направлении ВСУ отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.

На Северском направлении Силами обороны Украины было отражено три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского, а на Краматорском наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку населенных пунктов Северное и Торецк. "На Покровском направлении нашими защитниками отражено 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 10 штурмов позиций украинских войск в районе Водяного, Константиновки и Макаровки, а на Ореховском произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Работино.

"На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели", - отметили в Генштабе.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит прочитать

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 8 июля, Генштаб проинформировал, что в обновленный перечень потерь России в полномасштабной войне против Украины вошли еще 1 тыс. 200 оккупантов. Так, общие боевые потери РФ на 8 июля 2024 года среди личного состава ориентировочно составили уже около 552 тыс. 190 человек.

В перечне потерь врага также, в частности, 8 тыс. 171 (+16) танк, 15 тыс. 685 (+40) боевых бронированных машин и 14 тыс. 966 (+29) артиллерийских систем.

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