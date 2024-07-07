ВСУ оттесняют врага на Харьковщине, оккупанты продвинулись на Донбассе, - DeepState (карты)

ВСУ отбрасывают врага в Глубоком.

Оккупанты продвинулись в восьми населенных пунктах на Донбассе, в то же время ВСУ оттеснили врага на Харьковщине. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки", - говорится в сообщении.

В то же время, сообщают аналитики, Силы Обороны Украины отбрасывают врага в Глубоком.

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По данным Института изучения войны, российские военкорры утверждали, что ВСУ в Харьковской области провели контратаки в районе Липцов и Глубокого, в районе Волчанска и возле него, а также возле Тихого.

В Луганской области, согласно опубликованным картам, 6 июля оккупанты незначительно продвинулись на восток от Песчаного. Также, по данным ISW, 5 и 6 июля российские войска продолжили наступление в районе Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки, Невского, Макеевки и Грековки, а также на запад от Кременной в районе Терны и Торска и в районе Серебрянского леса.

В Донецкой области оккупанты продолжали атаки на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и на юг от Северска в районе Выемки.

Также 5 и 6 числа российские войска продолжили наземные атаки возле Калиновки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 6 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-западной части Нью-Йорка.

Также сообщается, что российские силы провели наступательные операции к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и к юго-западу от Донецка в районе Победы, Константиновки, Парасковиевки, Угледара и Водяного 5 и 6 июля.

Ситуация на фронте

Как сообщали аналитики DeepState, в последнее время количество столкновений на фронте продолжает расти. Так, среднесуточное число столкновений в мае было 122.1, в июне 124.5, а за июль уже 160.4.

Как отмечали в Генштабе, оккупанты изо всех сил пытаются вклиниться в оборону ВСУ на востоке. Самой горячей ситуация оставалась на Покровском направлении, россияне активны и на Лиманском и Кураховском направлениях.

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