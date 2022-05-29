Всего за эту неделю отбито 76 вражеских атак.

На Донбассе за текущие сутки украинские защитники отбили 14 атак российских оккупантов, еще на трех участках продолжаются бои.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, - говорится в сообщении.

В частности, российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и дом культуры.

"В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибло по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донетчины и Луганщины в целом пока уточняются", - сказано в сообщении.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом", - отмечается в сообщении.

Потери России на Донбассе

Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике.

В частности, за прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".

"Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО был сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, как украинские воины разгромили ангар с российской техникой.

Вас также могут заинтересовать новости: