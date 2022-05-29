На Донбассе за текущие сутки украинские защитники отбили 14 атак российских оккупантов, еще на трех участках продолжаются бои.
Об этом сообщает группировка Объединенных сил в социальной сети Facebook.
"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, - говорится в сообщении.
В частности, российские оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и дом культуры.
"В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибло по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донетчины и Луганщины в целом пока уточняются", - сказано в сообщении.
"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом", - отмечается в сообщении.
Потери России на Донбассе
Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике.
В частности, за прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 2 артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".
"Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО был сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, как украинские воины разгромили ангар с российской техникой.