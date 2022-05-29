Оккупанты ошибочно подумали, что импровизированную базу невозможно вычислить.

Бойцы Сил специальных операций АЗОВ и артиллерии Вооруженных сил Украины мощно ударили по фермерскому ангару, в котором российские захватчики спрятали свою технику.

Видео появилось в Telegram ССО АЗОВ.

Воины ССО действовали совместно с артиллеристами ВСУ в Запорожской области. Первые зафиксировали цель с воздуха и передали координаты для атаки коллегам из артиллерии.

В результате успешной атаки удалось разгромить ангар вместе с техникой и личным составом РФ. Потери уточняются.

Как сообщал УНИАН, ранее воины 24 омбр имени короля Даниила разгромили военную технику оккупантов вместе с личным составом. На кадрах видно, как меткий выстрел украинской "Стугны" моментально "поджарил" тяжелую технику оккупантов. На броне перемещались несколько оккупантов.

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