Также было уничтожено 2 артиллерийские системы и 3 беспилотника.

Бойцы Оперативно-тактической группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили 39 российских захватчиков.

Об этом сообщает ОК "Восток" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 29 мая, наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также был уничтожен склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

В частности, потери врага составляют: личного состава-39, БМП – 1, БТР – 1, ББМ – 5, артиллерийских систем – 2, АТТ – 3, топливозаправщиков – 1 и БПЛА-3.

Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных российских танков.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области во вражеском глубоком тылу украинские бойцы устроили засаду и уничтожили бронированный "Тайфун" вместе с личным составом.

Напомним, что в мае ВСУ уничтожили по меньшей мере 400 российских солдат, которые пытались переправиться через реку Северский Донец в Луганской области.

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