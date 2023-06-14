Воины продолжают зачищать фланги вокруг города.

Третья штурмовая бригада ВСУ продолжает зачищать фланги вокруг Бахмута и освобождать украинские земли. За последние сутки воины отбросили врага с территорий объемом 1,8 км вдоль фронтовой линии, и на 1,2 км в глубину фронта.

Как сообщили в пресс-службе бригады, в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "Шторм z".

Итоги боев: около 30 "двухсотых" и 40 "трехсотых" россиян. Также ликвидированы склады с российским БК, техника, в частности ББМ, танки и артиллерия противника.

"Да, силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов", - отметили в бригаде, анонсировав видеодоказательства в ближайшее время.

Успехи ВСУ на фронте

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичный успех наступления Вооруженных сил Украины на фронте.

В частности, за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления украинские защитники прошли вперед от 200-500 м, а на Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м.

В то же время спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отметил, что Силы обороны Украины за последние три дня в ходе наступательной операции продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

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