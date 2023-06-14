Силы обороны продвинулись до 1,4 км за три дня и освободили около 3 квадратных километров.

В Генеральном штабе подтверждают, что у украинских военных есть частичный успех в результате наступательной операции.

Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Military Media Center, за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

"На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка", – сообщил Ковалев.

Отдельно он сообщил, что противник увеличил количество ракетно-авиационных ударов. В частности, этой ночью враг осуществил пуски крылатых ракет "Х-22", крылатых ракет морского базирования "Калибр" и применил БПЛА "Шахед". Удары были нанесены по объектам инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Кировоградской и Одесской областях.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления украинских сил. Партнеры Украины подчеркивают, что успешное контрнаступление может усилить позиции Киева во время будущих мирных переговоров и склонить Москву к дипломатии.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что наступательные действия происходят одновременно на нескольких направлениях. К 12 июня на востоке и юге украинские военные, по сообщениям Минобороны, освободили 90 квадратных километров территорий (соразмерно с площадью Хмельницкого). Всего деоккупировано 7 населенных пунктов.

Сообщалось об успехе в наступательной операции на Бердянском направлении в Запорожской области и продвижении Сил обороны Украины от 500 метров до 1 км.

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