В частности, возле Бахмута украинские защитники продвинулись вперед на 200-500 м, а на Запорожском направлении - на 300-350 м.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о частичном успехе наступления Вооруженных сил Украины на фронте.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имеют частичный успех", - сообщила Маляр в Telegram.

В частности, за прошедшие сутки на разных участках Бахмутского направления украинские защитники прошли вперед от 200-500 м, а на Запорожском направлении прошли вперед от 300-350 м.

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"Наши войска двигаются в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага", - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, а на Мариупольском направлении - в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Вместе с тем, враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

В связи с этим, заместитель министра сообщила, что за вчерашние сутки враг потерял артиллерийскую батарею самоходных пушек; 2 комплекса РЭБ; сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы; и зенитно-ракетный комплекс.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отметил, что Силы обороны Украины за последние три дня в ходе наступательной операции продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

В течение прошлой недели украинские защитники и Защитницы освободили 90 квадратных километров территорий и 7 населенных пунктов. В частности, освобождены следующие населенные пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

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