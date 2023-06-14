Соответствующее заявление сделал "благотворительный" фонд, который ему принадлежит.

Российский олигарх Олег Дерипаска причастен к депортации украинских детей с оккупированных территорий. Это следует из заявления Фонда "Вольное Дело", который принадлежит миллиардеру.

В частности фонд сообщает, что "взял шефство" над 350 украинскими детьми, которых вывезли из "разрушенного украинскими боевиками Артемовска". Детей отправили на "отдых" в оккупированный Крым, после чего хотят распределить "в семьи" на российской территории.

При этом "Фонд и лично Олег Владимирович" поблагодарили детского омбудсмена России Марию Львову-Белову за сотрудничество в вывозе детей из Бахмута. Напомним, Львова-Белова объявлена в международный розыск ордером Международного уголовного суда в Гааге как раз за массовые депортации и похищения украинских детей.

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"Отдельным пунктом нашей гордости является то, что Фонд "Вольное дело" в этой ситуации не ограничился только спасением детей. Олег Владимирович [Дерипаска] дал свои комментарии и отметил, что мы все внесли значительный вклад в освобождение Артемовска", – говорится в заявлении Фонда.

Депортация украинских детей российскими оккупантами

По данным украинского омбудсмена, к настоящему моменту поименно известны 19,5 тысяч детей, которых оккупанты вывезли на российскую территорию. Однако в реальности их число гораздо больше. На территориях, которые сейчас оккупированы, до войны проживало около 700 тысяч детей. Судьба большинства из них сейчас неизвестна.

Похищенных детей оккупанты пытаются "перевоспитывать", рассказывая им басни об "укрофашистах" и всячески пытаясь привить ненависть к Украине. Все это указывает, что Россия не собирается когда-либо возвращать украденных детей.

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