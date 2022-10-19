Если ВСУ подойдут на достаточное расстояние к городу, то они могут держать под огнем переправы не только с помощью HIMARS, отметил эксперт.

В России всерьез рассматривается вопрос об "эвакуации" из Херсона.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в новом выпуске программы "Аргумент".

В настоящее время можно уже говорить о сокращении боеспособности российских захватчиков из-за огневого контроля ВСУ логистических путей.

"И причина этого тоже понятна, потому что в условиях, когда пропускная мостов резко снижена. Видимо, в разном состоянии эти мосты: их можно ремонтировать и дальше разрушать. Понтонные переправы не справляются с необходимым потоком вооружения и боеприпасов. В результате боеспособность российских войск на правом берегу Днепра и в самом Херсоне существенно сокращается", - сказал Федоров.

А если ВСУ подойдут на достаточное расстояние к городу, то они могут держать под огнем переправы не только HIMARS, но и ствольной артиллерией дальностью 15-17 км, отметил эксперт.

"Тогда снабжение боеприпасами станет намного реальней. Можно, конечно, подвозить, но будет гораздо меньше всего. Значит, нужно уходить", - допустил Федоров.

Ситуация в Херсонской области

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом.

По разным оценкам, в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

19 октября Путин "ввел" военное положение на оккупированных территориях в связи с "обстрелами". Под ограничения выезда и незаконный досмотр попали, в частности, жители Херсонской области.

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