Битва за Донбасс идет не по сценарию российских оккупантов.
Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил во время информационного телемарафона.
"Можно говорить, что она (война, - ред.) продолжается, но идет не по сценарию россиян. Они пытались накопить больше резервов, бросить их в бой, ведут массированные артобстрелы. Но столько, сколько они теряют, сколько подразделений забрали от линии фронта, чтобы как-то их привести в порядок, компенсировать огромное количество российских бойцов, погибших. Но все равно они не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали", - отметил он.
По словам Гайдая, поэтому оккупанты изменили тактику: ведут интенсивные обстрелы и постоянно кидают в атаки войска.
"И если им удается где-то за две недели одержать успех на окраинах какого-то населенного пункта, то это для них огромный успех", - сказал он.
Гайдай также рассказал, что российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка.
Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, с начала войны украинские бойцы ликвидировали около 33,6 тыс. оккупантов, из них 250 за последние сутки.