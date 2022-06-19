Россияне не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали - битва за Донбасс идет не по их сценарию.

Битва за Донбасс идет не по сценарию российских оккупантов.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил во время информационного телемарафона.

"Можно говорить, что она (война, - ред.) продолжается, но идет не по сценарию россиян. Они пытались накопить больше резервов, бросить их в бой, ведут массированные артобстрелы. Но столько, сколько они теряют, сколько подразделений забрали от линии фронта, чтобы как-то их привести в порядок, компенсировать огромное количество российских бойцов, погибших. Но все равно они не могут продвинуться ни в Луганской, ни в Донецкой области так, как планировали", - отметил он.

По словам Гайдая, поэтому оккупанты изменили тактику: ведут интенсивные обстрелы и постоянно кидают в атаки войска.

"И если им удается где-то за две недели одержать успех на окраинах какого-то населенного пункта, то это для них огромный успех", - сказал он.

Гайдай также рассказал, что российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка.

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, с начала войны украинские бойцы ликвидировали около 33,6 тыс. оккупантов, из них 250 за последние сутки.