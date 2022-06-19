За сутки украинские военные уничтожили еще 250 оккупантов.
Об этом в своем Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 июня ориентировочно составляют:
- личного состава - около 33,6 тысяч (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 468 (+3);
- боевых бронированных машин - 3 577 (+4);
- артсистем - 745 (+6);
- РСЗО - 235 (+2);
- средств ПВО - 98 (+0);
- самолетов - 216 (+0);
- вертолетов - 181 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4);
- крылатых ракет - 130 (+1);
- кораблей/катеров -14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10);
- спецтехники - 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.
Как писал УНИАН, данные о погибших россиянах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские солдаты в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.
Напомним, как свидетельствуют перехват СБУ, захватчики если вывозят "груз 200", то делают это ночью и небольшими партиями. Пока тела ждут свою очередь, они начинают разлагаться. Из перехваченных СБУ разговоров оккупантов следует, что убитых складывают под открытым небом, а затем отправляют домой в закрытых гробах из-за разложения.
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