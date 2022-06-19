Еще несколько сотен оккупантов отправились в ад / REUTERS

За сутки украинские военные уничтожили еще 250 оккупантов.

Об этом в своем Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 июня ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 33,6 тысяч (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 468 (+3);
  • боевых бронированных машин - 3 577 (+4);
  • артсистем - 745 (+6);
  • РСЗО - 235 (+2);
  • средств ПВО - 98 (+0);
  • самолетов - 216 (+0);
  • вертолетов - 181 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 598 (+4);
  • крылатых ракет - 130 (+1);
  • кораблей/катеров -14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10);
  • спецтехники - 55 (+0).
Еще несколько сотен оккупантов отправились в ад / инфографика УНИАН

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях. Данные уточняются.

Как писал УНИАН, данные о погибших россиянах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские солдаты в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.

Напомним, как свидетельствуют перехват СБУ, захватчики если вывозят "груз 200", то делают это ночью и небольшими партиями. Пока тела ждут свою очередь, они начинают разлагаться. Из перехваченных СБУ разговоров оккупантов следует, что убитых складывают под открытым небом, а затем отправляют домой в закрытых гробах из-за разложения.

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