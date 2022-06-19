Вражеские войска также пытаются контролировать трассу "Лисичанск - Бахмут".

Российские захватчики уже не устанавливают никаких конкретных дат захвата Северодонецка.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил во время информационного телемарафона.

"Все заявления россиян о том, что они контролируют Северодонецк, - это ложь. Да, действительно, они контролируют большую часть города, но весь город не контролируют. Сейчас они даже не говорят про сроки, никто не называет никакие даты. Просто озвучивают, что есть задача захватить полностью Северодонецк или перерезать и контролировать трассу "Лисичанск - Бахмут", поэтому они ее обстреливают, но не контролируют", - сказал он.

Гайдай добавил, что в целом ситуация в Луганской области остается тяжелой, так как враг постоянно пополняет резервы на направлениях: Ореховое, Тошковка, Золотое, Камышеваха и Северодонецк.

Ситуация в Северодонецке:

13 июня 2022 года пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник проинформировал, что в Северодонецке российские захватчики несут значительные потери и продвигаются только с помощью штурмовой авиации.

Мотузяник отметил, что в Северодонецке продолжаются уличные бои, враг контролирует центр города.

По его словам, подразделения ВСУ сдерживают наступательные действия россиян, которые пытаются окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, и блокировать пути снабжения из Бахмута.

18 июня россияне штурмовали Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

Российские оккупанты штурмовали поселки возле Северодонецка. В населенном пункте Метелкино враг имел частичный успех, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.

Британская разведка сообщала, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории.

Мирные жители, находящиеся в хранилищах завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

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