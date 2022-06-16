Вероятно все основные мосты через реку Северский Донец, которые связывают Северодонецк с подконтрольной Украине территории, разрушены.

Российские войска на Донбассе действуют значительно недоукомплектованными и все более разобщенными группировками.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Некоторые батальонные тактические группы оккупантов, обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

Отмечается, что боевые действия между украинскими военными и российскими оккупантами в оспариваемых городах и на линиях фронта все больше сводятся к столкновениям небольших групп войск, действующих, как правило, пешком.

"Некоторые сильные стороны России, такие как преимущество в количестве танков, становятся менее значимыми в таких условиях. Вероятно, это способствует сохранению медленных темпов продвижения", - отмечают в британской разведке.

Там также добавляют, что вероятно все основные мосты через реку Северский Донец, которые связывают город Северодонецк с подконтрольной Украине территории, разрушены.

"Украине, возможно, удалось вывести значительную часть своих боевых подразделений, которые изначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских войск и гражданского населения, которые остались к востоку от реки", - говорится в сообщении.

Из-за разрушенных мостов россиянам теперь вероятнее всего придется организовать переправу через реку, либо наступать на своих застопоренных флангах, чтобы превратить "тактический выигрыш в оперативное преимущество".

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, враг не прекращает попыток установить полный контроль над Северодонецком. В частности, российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

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