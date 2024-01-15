Оккупанты стремятся взять реванш за разгромное поражение под Авдеевкой в конце 2023 года.

Россияне накапливают резервы во временно оккупированных Донецке и Макеевке, готовясь к новому массированному штурму на Авдеевском направлении. Об этом заявил офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов в комментарии Эспрессо.

"Оккупанты проиграли битву за Авдеевку в 2023 году. Русские понесли огромные потери в живой силе и технике. Об этом стоит говорить. Впрочем, конечно мы не собираемся отдыхать и готовимся к новым наступлениям россиян на Авдеевском направлении. Поскольку мы прекрасно понимаем, что враг хочет взять реванш", – отметил боец.

По его словам, с наступлением морозов захватчики существенно снизили интенсивность своих наступательных действий на Авдеевском направлении, но решили "компенсировать" это усилением авиационных ударов с применением управляемых бомб. За последние недели на этом направлении враг совершил более 250 ударов такими бомбами. Одновременно продолжается накопление новых сил в Донецке и Макеевке.

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"Это огромные бригады и подразделения так называемых "Шторм Z", а также мощный бронетанковый кулак. Поэтому Силы обороны на Авдеевском направлении начеку и будут реагировать на все действия оккупантов. Мы продолжаем биться за Авдеевку", - подчеркнул Морозов.

Битва за Авдеевку: последние новости

Как писал УНИАН, военный аналитик Сергей Згурец охарактеризовал действия россиян на восточном фронте как "сжигание резервов". По его словам, несмотря на усилия россиян, изменений на линии фронта не происходит, прорваться в Авдеевку захватчикам не удается.

По мнению главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, россиянам не удастся реализовать поставленную Путиным задачу по окончательному захвату Авдеевки до мартовских "выборов" президента РФ.

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