У оккупантов пока не осталось значительных сил для того, чтобы достичь изменений на каком-то из участков фронта.

Россияне выжигают все свои резервы на северо-восточном фронте. У противника не хватает ресурсов для изменений на линии соприкосновения.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. По его словам, значительных изменений на линии фронта россияне не достигли с середины октября.

"Россияне в начале октября начали наступление на многих участках, начиная с Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. В течение 3-х месяцев захватчики пытались повлиять на ситуацию на линии фронта. Но, если посмотреть на карту, то существенных изменений не произошло, кроме захвата россиянами полностью разрушенной Марьинки. При том, что на Авдеевском направлении враг потерял около 13 тыс. личного состава, 400 единиц бронетехники. И там так же для противника положительных изменений нет", - отметил Згурец.

По его словам военного эксперта, Авдеевка и дальше защищается, ВСУ проводят контратаки в районе Степного, где противник отброшен в сторону железной дороги. На всех участках фронта ситуация остается сложной, но у противника не хватает сил и средств для изменений на линии фронта.

"То, что враг попытается создать линию безопасности в глубине украинской территории, в частности в зоне Харькова или других участков на Севере, то это не выглядит реальным и рациональным. На этих участках у врага есть где-то до 20 тыс. личного состава. Информации о накоплении сил нет. Фактически, все свои резервы россияне сейчас выжигают на линии соприкосновения в 850 км", - отметил эксперт.

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За прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Горячее всего было на Марьинском и Авдеевском направлениях.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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