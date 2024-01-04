За 10 недель штурмов Авдеевки оккупанты потеряли более 140 танков.

За 10 недель преимущественно неудачных штурмов Авдеевки российская армия потеряла или покинула не менее 143 танков, лишь незначительно продвинувшись возле разрушенного города. Тем временем украинская армия потеряла или оставила 14 танков, защищая Авдеевку.

Как пишет Forbes, это противостояние, одно из самых интенсивных на фронте, является ловушкой для российской бронетехники и возможностью для Украины отвлечь российские войска.

Учитывая производство новых танков, возвращение старых танков из долговременного хранения и необходимость перекрыть значительные потери бронетехники в 2022 году, Кремль может позволить себе списывать около 50 танков в месяц, не истощая свой общий арсенал.

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"Только вокруг Авдеевки россияне теряют 60 танков в месяц. И эта цифра может возрасти по мере того, как 239-й танковый полк вступает в бой - и наталкивается на те же самые минные поля, зоны поражения артиллерии и беспилотников, которые уничтожили пришедшие до него танковые подразделения", - пишет издание.

239-й - третий российский танковый полк на Авдеевском фронте, после 80-го и 10-го. На бумаге 239-й полк имеет сотню или более танков в нескольких батальонах, в общей сложности укомплектованных несколькими тысячами человек. Но сегодня по численности полк может быть ближе к батальону. Еще в начале ноября Институт изучения войны назвал 239-й "недостаточно сильным".

Не стоит ожидать, что слабый полк с несколькими новыми танками сможет изменить ситуацию вокруг Авдеевки. Украинская оборона держится, и ситуация в Авдеевке остается относительно стабильной, пишет Forbes.

"Скорее всего, 239-й танковый полк станет последним российским полком, который отправит свои танки и экипажи в голодную пасть Авдеевки. Для россиян это поражение, которое лишает их войска боевой мощи, необходимой для значительного продвижения вперед этой зимой. Для украинцев - это стазис. Несмотря ни на что, силы Киева удержались. Они больше не продвигаются вперед, но и не отступают. Вместо этого, они сохраняют собственные силы, нанося россиянам ужасные потери за каждую атаку, которую они пытаются осуществить", - пишет Forbes.

Авдеевка-что стоит знать

Российские захватчики в начале октября этого года начали активно пытаться захватить Авдеевку, враги совершили много штурмов и понесли колоссальные потери.

В начале декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман поделился, что на Авдеевском направлении противники понесли на 25% большие потери, чем во время штурма Бахмута.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 6 тысяч танков.

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